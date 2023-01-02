Video Yaşam Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü | Video
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü | Video

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü | Video

02.01.2023 | 14:42

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Kahramanmaraş’ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybederken yaralıların olduğu bildirildi.

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