Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! Baba olay yerinde oğlu hastanede hayatını kaybetti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
02:51
00:10
Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video 02.01.2023 | 15:16
00:36
Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video 02.01.2023 | 15:19
00:38
Bir haftada 40 kilo uyuşturucu ele geçirdiler! 123 zehir taciri tutuklandı 02.01.2023 | 15:17
03:39
00:36
İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 02.01.2023 | 15:01
00:42
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü | Video 02.01.2023 | 14:42
01:03
09:07
00:21
“Polis” süsü vererek dolandırdı! Gaspçı sahte polis böyle yakalandı | Video 02.01.2023 | 11:25
03:28
03:40
Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı’nda mest eden kar manzarası | Video 02.01.2023 | 10:21
10:40
Müge Anlı SON BÖLÜM | 2 Ocak 2023 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 02.01.2023 | 10:28
01:12
SON DAKİKA: Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı | Video 02.01.2023 | 10:23
04:30
Van Gölü'nde sular çekildi, su altı peribacaları ortaya çıktı | Video 02.01.2023 | 09:24
03:04
Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı | Video 02.01.2023 | 08:53
01:46
Bursa’da zift deposunda korkutan yangın | Video 02.01.2023 | 08:51
00:45
02:11
Elazığ’da sis ve şehir ışıklarının görsel şöleni | Video 02.01.2023 | 01:38
Kahramanmaraş’ta iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Tartışma sonrası A.S, pompalı tüfeği ile baba Alaa Al Said ile oğlu Alaaddin Al Said'e kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Alaaddin Al Said'i Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servis bölümüne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Alaaddin Al Said hayatını kaybetti.
Alaaddin Al Said'in babası Alaa Al Said ise sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Hazim Vahit ise hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası bölgeye gelen baba ve oğlunun akrabaları sinir krizleri geçirdi. Olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili silahlı saldırgan A.S'nin yakalanması ile ilgili çalışması devam ediyor.