Video Yaşam Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! Baba olay yerinde oğlu hastanede hayatını kaybetti | Video
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! Baba olay yerinde oğlu hastanede hayatını kaybetti | Video

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga! Baba olay yerinde oğlu hastanede hayatını kaybetti | Video

02.01.2023 | 15:58

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Kahramanmaraş’ta iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya mahallesinde meydana geldi. Akraba olduğu iddia edilen yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sonrası A.S, pompalı tüfeği ile baba Alaa Al Said ile oğlu Alaaddin Al Said'e kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Alaaddin Al Said'i Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servis bölümüne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Alaaddin Al Said hayatını kaybetti.

Alaaddin Al Said'in babası Alaa Al Said ise sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Hazim Vahit ise hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye gelen baba ve oğlunun akrabaları sinir krizleri geçirdi. Olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili silahlı saldırgan A.S'nin yakalanması ile ilgili çalışması devam ediyor.

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