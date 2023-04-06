Kahramanmaraş’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Kahramanmaraş'ta buğday yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Kahramanmaraş’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.04.2023 | 08:15
05:45
19:04
00:12
Depremzedelerin evlerine dadanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 05.04.2023 | 16:33
00:31
Çeşme açıklarında hortum! | Video 05.04.2023 | 15:44
00:34
İran uyruklu şüphelilerin midelerinden uyuşturucu çıktı | Video 05.04.2023 | 15:57
04:09
01:25
00:23
Batman’da terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 05.04.2023 | 15:51
03:09
03:43
Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli adliyede | Video 05.04.2023 | 15:40
00:31
Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı | Video 05.04.2023 | 15:34
00:43
03:12
02:35
Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı | Video 05.04.2023 | 14:59
01:38
Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı feci kaza kamerada | Video 05.04.2023 | 14:20
01:57
Panelvan direğe çarptı: Sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı! | Video 05.04.2023 | 14:07
03:37
Amca ve yeğenin öldüğü kız isteme olayında 7 kişi tutuklandı | Video 05.04.2023 | 13:38
02:45
Çatıda oynayan keçiler renkli görüntüler oluşturdu | Video 05.04.2023 | 13:38
03:24
Yangına uykuda yakalanan yaşlı adam ağır yaralandı | Video 05.04.2023 | 13:04