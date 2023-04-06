Kahramanmaraş’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.04.2023 | 08:15 Kahramanmaraş'ta buğday yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Pazarcık ilçesi Karaçay Mahallesi ile Narlı Beldesi arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Narlı istikametine giden Hüseyin Uzunöz yönetimindeki otomobil, Mete Can Tatay yönetimindeki buğday yüklü tırla kavşakta çarpıştı. Kazada, takla atarak orta refüje savurulan otomobilde bulunan yabancı uyruklu Yahya Yahya olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, tır sürücüsü ile otomobilde yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gaziantep-Pazarcık Kara Yolu'nda trafik, uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Ekipler, vinçle tırı kaldırmak için saatlerce çalıştı. Bu sırada Kara Yolu'nda Narlı-Gaziantep istikametinde araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor