Kahramanmaraş'ta yürek yakan görüntü! Anne kedi ölen yavrusunu alarak... | Video
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Kahramanmaraş'ta bir kedi, aracın çarpması sonucu telef olan yavrusunun uzun süre başında bekledi. Anne kedi bir süre sonra yavrusunu alarak gözden kayboldu.
Gece geç saatlerde İsmet Karaokur Bulvarı'nda yavru kediye bir araç çarptı. Yavru kedi yol ortasında can verirken, hemen yanınna gelen annesi ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Diğer araçların yoldan hızla geçmesiyle kendisi de ezilme tehlikesi yaşayan kedi, uzun bir süre yavrusunu kaldırmaya çalıştı. Anne kedi bir süre sonra yavrusunu alarak gözden kayboldu.