Kahramanmaraş’taki deprem rayların yönünü değiştirdi! | Video

7,7’lik ve 7,6’lık 2 büyük depremin yol açtığı felaket ekranlara yansıyan görüntülerle daha iyi anlaşılıyor. Öyle ki Kahramanmaraş Şekeroba’da tren rayları yerinden oynadı..