Kahramanmaraş'taki depremin ardından ürküten görüntü! Şehri toz bulutu kapladı | Video
Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi
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