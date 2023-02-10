Kahramanmaraş'tan 210 depremzede uçakla İstanbul'a getirildi | Video 10.02.2023 | 08:15 KAHRAMANMARAŞ'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul'a getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremzede vatandaşların bölgeden tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı Kahramanmaraş'tan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 210 depremzedeyi getirdi. Depremzedeler, burada hazır bekletilen otobüslerle İstanbul'da bulunan akrabalarının yanlarına götürüldü.