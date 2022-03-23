Kahreden ölüm kamerada! El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında böyle kaldı | Video
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Ümraniye'de kadın bir sürücü otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu. Ödeme yapmak için aracından el frenini çekmeden inen kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak ağır yaralandı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının, kayan otomobil altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
El freni çekilmeden park edilen otomobilin kaydığı ve kadın sürücüsünün otomobilin altında kalarak sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.