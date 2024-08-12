Kahvaltıda dehşet saçtı... Babası öldü anne ve kardeşi yaralı
İstanbul Avcılar'da kahvaltı yaptıkları sırada cinnet geçiren Ümit Kaya ailesine bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda Ümit Kaya'nın babası hayatını kaybederken, anne ve kardeş yaralandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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