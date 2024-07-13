Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Tekirdağ'da geçtiğimiz gece kahvehane önünde oturanlara dalan otomobilin sürücüsünde uyuşturucu madde bulunurken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan otomobilin kahvehanenin önündekilere daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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