Kahvehaneye sosyal mesafe baskını | Video

Nevşehir’de bir kahvehanede vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ihbarı olan polis baskın yaptı. 11 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza kesildi.

Nevşehir'de bir iş merkezinde bulunan kahvehanede vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis verilen adrese baskın yaptı. Kahvehanede bulunan 11 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit eden polis ekipleri, toplam 34 bin 650 TL para cezası kesti.