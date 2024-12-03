Video Yaşam Kaldırım taşıyla girdiği kuyumcuda tezgah camını kırdı, kapı kilitlenince mahsur kaldı | Video
Kaldırım taşıyla girdiği kuyumcuda tezgah camını kırdı, kapı kilitlenince mahsur kaldı | Video

Kaldırım taşıyla girdiği kuyumcuda tezgah camını kırdı, kapı kilitlenince mahsur kaldı | Video

03.12.2024 | 08:49

Fatih’te gündüz vakti kuyumcuya kaldırım taşıyla giren bir şüpheli cam tezgahı kırarak altınları çalmaya çalıştı. Dükkan kapısı otomatik kilitlenince kaçamayan şüpheli, müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 16.00'da Fatih Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli gözüne kestirdiği kuyumcuya eline aldığı kaldırım taşı ile girdi. Taşla kuyumcunun cam tezgahını kıran şüpheli, altınları çalmaya çalıştı. Tezgahtan eline direkt altın gelmeyen şüpheli, dükkandan ayrılmak için kapıya gittiğinde şoke oldu. Otomatik olarak kilitlenen kapıyı açamayan şüpheli, dükkandaki müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hırsızlık için giren şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, şüphelinin kuyumcuyu gözetledikten sonra içeriye girerek cam tezgahı kırdığı ve kapı otomatik kilitlendiği için kaçamadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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