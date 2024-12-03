Kaldırım taşıyla girdiği kuyumcuda tezgah camını kırdı, kapı kilitlenince mahsur kaldı | Video
Fatih’te gündüz vakti kuyumcuya kaldırım taşıyla giren bir şüpheli cam tezgahı kırarak altınları çalmaya çalıştı. Dükkan kapısı otomatik kilitlenince kaçamayan şüpheli, müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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