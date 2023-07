Kaldırım taşıyla öldürdü, cesedini parçalayıp buzlukta sakladı! Korkunç cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı | Video 18.07.2023 | 13:37 Bahçelievler'de kaldırım taşıyla öldürdüğü kadının cesedini parçalara ayırıp derin dondurucuda saklayan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık Rıza Beler duruşmada, “Taşı aldım ve ona vurdum. Ağzından ses geldiği için ağzına havlu soktum. Kollarını kesip dolaba koydum. Cinnet getirmişim. Parçalama kısmını asla hatırlamıyorum” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahçelievler'de 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova'yı, kaldırım taşıyla öldürüp cesedini parçalara ayırıp derin dondurucuda saklayan 61 yaşındaki sanık Rıza Beler'in yargılanmasına başlandı.Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık Rıza Beler hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Rıza Beler "Umıda ile 3 yıl önce AVM'de tanıştım. İç çamaşırı mağazasında çalışıyordu. Bana telefonunu verdi. Buluştuk. Sevgili olduk. Bir daha ayrılmadık. Onu çalıştırmadım. Kendisiyle gayri resmi karıkoca ilişkimiz vardı. Özbekistan'daki arsasına 300 bin TL vererek ev yaptırdım. Birlikte orada yaşayacaktık. Son 20 günde bana karşı tavırları değişmeye başladı. Bana 'evden git' diyordu. Olayın olduğu gün Umıda'yı yatakta bir erkekle yakaladım. O adama 'çık git' dedim. Hatta ayakkabısını pencereden attım. Adam gittikten sonra Umıda'yla tartıştık" dedi.Aralarındaki tartışmanın 5-6 saat sürdüğünü söyleyen sanık "Tartışma en sonunda kavgaya dönüştü. Balkon kapısı açık kalsın diye önüne taş koymuştuk. İkimiz kavgaya başlayınca birlikte yere düştük. Umıda taşı alıp bana vurmak istedi. Ancak ben ondan hızlı davrandım. Taşı aldım ve ona vurdum. 7 kez daha taşla vurdum. Ağzından ses geldiği için ağzına havlu soktum. 15 dakika geçti. Kirpikleri hala titriyordu. Bu kez ölmedi diye onu boğdum. Kıyafetlerini yırttım. Kanları sildim kokmasın diye. Sonra kollarını kesip dolaba koydum. Cinnet getirmişim. Parçalama kısmını asla hatırlamıyorum. Ben Umıda'yı öldükten 2 saat sonra kestim. Olayda sonra 3 saat evde kaldım. Dışarı çıktığımda kız kardeşimi aradım. Ona 'ben kötü bir şey yaptım' dedim. O da bana 'sen karıncayı incitemezsin' dedi. Eve getirip cesedi gösterdim. Yüzüme tükürür gibi bir hareket yaptı. Karakola haber verilmiş zaten, polisler geldi beni aldı Pişmanım" diye konuştu.Tanık: "Ağabeyim bana 'keseceğim, poşetlere koyacağım her bir parçasını bir yere atacağım, yakalandığım yere kadar gider' dedi.Tanık olarak dinlenen Rıza Beler'in kız kardeşi Saadet Özdemir ise, "Ağabeyim beni telefon ile aradı. 'Çok kötü bir şey yaptım acil gel görüşmemiz lazım' dedi. Abimle buluştuk. Bana 'Umıda'yı öldürdüm. Aramızda tartışma çıktı. Başka erkek var çok zoruma gitti. Bana sürekli kredi çektiriyordu. Kendisine ev yaptırdı. Ben artık ona yetemiyordum' dedi. Ben kendisine inanmadım 'bana göster' dedim. Eve gittik bana 'korkar mısın' dedi. Ben korkmayacağımı söyledim. Daha sonra mutfaktaki derin dondurucuyu açınca kolları gördüm. 'Ceset nerede?' dedim. Odaya geçtik. Battaniyeye sarılı halde yerdeydi. Ayaklarına ve baş tarafına 2 tane pervaneli soğutucu koymuştu. Ben 'bunlar nedir?' dedim. Kokmasın diye yaptığını söyledi. Ağabeyim battaniyeyi kaldırdı. İçinde sadece iç çamaşırı olan bir bayan vardı. Ben çok korktum. Bir an önce o evden çıkmak istedim. Ağabeyime 'bundan sonra ne yapacaksın?' diye sordum. Bana 'keseceğim, poşetlere koyacağım her bir parçasını bir yere atacağım, yakalandığım yere kadar gider' dedi. Sonra abim beni dolmuşa bindirdi. Çok kötüydüm kızım Melis'e olayı anlattım. Kızım hemen ağabeyim Tuncay'ı aradı. Tuncay polistir, benim Kocasinan Karakolu'na gelmem gerektiğini söyledi. Kızım ve damadım beni alarak karakola götürdü. Ben bildiklerimi polise anlattım" dedi.Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 23 Mart 2023 günü Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova'nın, 61 yaşındaki sanık Rıza Beler tarafından öldürüldüğü üzerine bir ihbar geldiği belirtildi. Gözaltına alınan sanık Beler soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Tulyaganova ile 2020 yılının Ocak ayında tanışıp birlikte yaşamaya başladıklarını, aralarında çıkan tartışma sonucu maktulün kendisini evden atmaya çalıştığını söyledi. Olaydan 3 ay önce dışarıdan bir kaldırım taşı alarak maktulü öldürmeyi istediğini söyleyen Beler, olay günü maktulle kredi kartı borcu nedeniyle tartıştığını belirtti. Beler olay günü sahur yaptıktan sonra uyuyan maktule balkondaki kaldırım taşını alarak vurduğunu ve cesedi parçalayarak derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti. İddianamede Rıza Beler'in 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.