Video Yaşam Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video

Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video

Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video
22.03.2021 | 15:45

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Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki motosikletlere, ardından kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada, araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında park halindeki motosikletlere çarptı, ardından onlarca yayanın geçtiği kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte iş yerinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KALDIRIMDA YÜRÜYENLER EZİLMEKTEN SANİYELERLE KURTULDU
Öte yandan kaza anı bölgedeki kameralar tarafından kaydedilirken, kaza sırasında kaldırımda yürüyen çok sayıda kişinin saniyelerle ezilmekten kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kazadan saniyeler önce 3 çocuklu bir aile iş yerinin önünden geçerken, bir şahsın iş yerinden çıktığı, bir başka kadının ise kaldırımda yürürken aracın geldiğini görerek geri adım attığı görüldü.

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