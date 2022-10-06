Video Yaşam Kaldırıma çıkıp direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video
Kaldırıma çıkıp direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video

Kaldırıma çıkıp direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video

06.10.2022 | 10:55

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kendi imkanlarıyla aracından eli ve yüzü kanlar içerisinde çıkan sürücü, sağlık ekiplerinden önce olay yerine gelen gazeteciye kaza anını anlattı.

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Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican Gül'ün kullandığı otomobil, sanayi Köprülü kavşak yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin camları ve yan kısımları kazada hasar görürken, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü ve kazayı gören bir vatandaş, sanayi alt kavşaktan çıkan bir aracın, otomobilin önüne çıktığını, otomobil sürücüsünün bu araca çarpmamak için direksiyonu kırdığında kaldırıma çıkıp direğe çarptığını, diğer aracın durmayarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Kazada yaralanan sürücü Alican Gül, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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