Kaldırımda bekleyen köpeği böyle tekmeledi | Video

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir şahsın sebepsiz yere köpeğe tekme atması tepkiyle karşılandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, isminin H.Ç. olduğu öğrenilen şahıs, 3 köpekle karşılaşıyor. Bu arada şahıs, ses çıkartan bir köpeğin kafasına tekme atıyor. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay, sosyal medyada paylaşıldı. Hayvanseverler duruma tepki yağdırdı.