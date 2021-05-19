Kaldırımda bulduğu 60 Bin TL’lik çekin sahibini bulup teslim etti | Video

Antalya’nın Kumluca İlçesinde Abdullah Korkmaz adlı esnaf, kaldırımda bulduğu 60 Bin TL’lik çekin sahibini uğraşları sonucu bulup teslim etti.

Kumluca İlçesi Bağlık Mahallesi Jandarma Sokakta bobinaj işleri yapan Abdullah Korkmaz, Cumartesi günü pastaneye gitti. Pastaneden alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için caddeye çıkan Abdullah Korkmaz, yerde bir çek buldu. 60 bin TL değerindeki çeki önce pastane çalışanlarına soran Korkmaz, çekin çalışanların bilgisi olmadığını öğrenince çek üzerindeki sıkıntı doğuracak bilgileri kapattıktan sonra sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya paylaşımı da işe yaramayınca Korkmaz, çekin üzerindeki firmayla iletişime geçti. Firma, çek sahibine ulaştı.

"ÇEKİ BULAN ARKADAŞIMIZA İŞ YERİMDEN BİR AYAKKABI HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

60 Bin TL'lik çeki kaybeden Ayakkabıcı esnafı Arif Bağrıyanık, "Çeki Cumartesi günü kaybettim ve kaybettiğimi bir gün sonra fark ettim. Arkadaşlarımız bulmuşlar, iyi insanların eline geçmiş. Teşekkür ederiz Allah Razı olsun. 10 yıldır esnaflık yapıyorum. Böyle bir şey hiç başıma gelmemişti. Evde olmadığını düşünüyordum zaten, yanıma aldığımı, cüzdanıma koyduğumu hatırlıyorum. Çeki kaybettiğimi anlayınca çeki aldığım arkadaşımla görüştüm, avukatımla görüştüm. Biz basit bir şey zannediyorduk ama çek iptal davası falan açılıyormuş. Avukatımla kaç defa görüştüm. Biraz uğraştım. Sonra çeki bulan arkadaşımız çekin asıl sahibi firma ile görüşmüş. Gerçek çeki kesen ile görüşmüş. Oradan bize ulaştılar. Böyle, böyle çeki düşürmüşsünüz diye. Abdullah Beyde arkadaşımız zaten. Sağ olsunlar Allah razı olsun hepsinden. 60 Bin TL zarar etme riskimiz vardı. Çek iptal davası açacaktık. Biraz uğraşacaktık. Çeki bulan arkadaşımıza iş yerimden bir ayakkabı hediye etmek istiyorum" dedi.

"BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIĞIMIZA İNANIYORUZ"

Çek'i bulan Abdullah Korkmaz," Pazar günü pastaneden dondurma yaptığımız esnada kaldırımda bir kağıt gördük. Baktığımızda çek olduğunu fark ettik. Çekin sahibini bulmak için özel bilgileri kapatıp sosyal medya da paylaştık. Çekin sahibiyim deyip çok arayanlar oldu. Sahibi olduğunu iddia edenler oldu. Bazı güvenlik aşamaları koyduk. Bu yüzden güvenlik aşamalarını Arif Bey doğruladı. Çek kendisinindir. Kendisine çekini vereceğiz. Bizimki insanlık göreviydi. Biz görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. " diye konuştu.