Video Yaşam Kaldırımda servis bekleyen öğrencilerin kazadan kıl payı kurtulması kamerada | Video
Kaldırımda servis bekleyen öğrencilerin kazadan kıl payı kurtulması kamerada | Video

Kaldırımda servis bekleyen öğrencilerin kazadan kıl payı kurtulması kamerada | Video

08.12.2021 | 14:28

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpıştığı kazada kaldırımda okul servislerini bekleyen iki öğrenci, üzerlerine savrulan otomobilden elektrik direğine çarparak durması sonucu kıl payı kurtuldu. Kazada, sürücülerden Yusuf F., hafif yaralandı.

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Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Onur D., kullandığı 07 AUB 469 plakalı hafif ticari araçla kırmızı ışık ihlali yapınca Adana istikametinden şehir merkezine hareket halinde olan Yusuf F. yönetimindeki 80 LJ 741 plakalı otomobile çarptı. Kazada savrulan 80 LJ 141 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kaldırıma savruldu. Bu sırada okul servislerini beklemek için kaldırımda bulunan iki öğrenci kazayı görünce paniğe kapıldı. İki öğrenci, üzerlerine gelen otomobilin elektrik direğine çarparak durması sonucu kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf F., hafif yaralandı. Yusuf F., hastaneye götürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

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