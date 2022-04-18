Video Yaşam Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı | Video
Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı | Video

Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı | Video

18.04.2022 | 13:29

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OTOMATİK OYNAT

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Antalya’da drift yapmaya başlar başlamaz otomobilini kaldırıma çarpan sürücü, amatör kamera tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kişinin yorum yağmuruna tuttuğu drift görüntüsü, Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde kaydedildi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü caddeye drift atarak çıkmak istedi. Yaklaşık 3 saniyelik drifti sonrası sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Tam bu sırada kazaya en yakın şahit olan motosiklet sürücüsü ise ne olduğuna anlam veremedi.

"VİDEONUN DEVAMI SANAYİDE ÇEKİLİR"
Görüntüleri sosyal medyada izleyen vatandaşlar hem güldü, hem de 'Herkes yapamaz bunu', 'Videonun devamı sanayide çekilir' gibi yorumlarda bulundu.

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