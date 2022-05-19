Kaldırımda yürürken başına inşaattan cisim düştü! O anlar kamerada | Video

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Denizli’de sabah saatlerinde işine gitmek üzere evinden çıkan genç kız, kaldırımda yürüdüğü esnada inşaat halindeki bir binadan başına cisim düşmesi sonucu yaralandı.
"KAFASI CİDDİ BİR ŞEKİLDE KANIYORDU"
Genç kızın korkuyla bağırdığını belirten Ahmet Çakan, "Okula gidiyordum, bir ses duydum arkamı döndüğümde kızın biri elini kafasına tutmuş bir şekilde bağırıp çağırıyordu. Yanlarına gittiğimde kızın kafası ciddi bir şekilde kanıyordu sonra inşaattan bir şey düştüğünü öğrendik. İnşaat ise tedbirini almış. Vatandaşlar falan geldi ilk yardımda bulundu. Ardından ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Kızın durumu iyiymiş Allah şifalar versin" dedi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan genç kızın yaşadığı korku dolu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızın kafasını tutması, vatandaşların yardım etmesi ve ambulansa bindirilmesi yer alıyor.