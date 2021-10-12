Video Yaşam Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada
Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada

Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada

12.10.2021 | 16:32

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Adapazarı Yenicami'de kaldırımda yürüyen anne ve çocuğuna arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada aracın altında kalan anne vatandaşların yardımıyla araç altından alınırken, bebek arabasındaki çocuğu ise çarpmanın etkisiyle savruldu.

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