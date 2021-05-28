Video Yaşam Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu. Dehşet anları kamerada | Video

Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu. Dehşet anları kamerada | Video

Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu. Dehşet anları kamerada | Video
28.05.2021 | 14:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu. Dehşet anları kamerada | Video 02:06
Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu. Dehşet anları kamerada | Video 28.05.2021 | 14:48
2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi | Video 05:08
2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi | Video 28.05.2021 | 13:56
Kerem Alkin | Küresel belirsizlikler ve ülkelerin itibarı 04:15
Kerem Alkin | Küresel belirsizlikler ve ülkelerin itibarı 28.05.2021 | 14:09
Müge Anlı'da yasak aşk cinayeti şüphesi! Lale Hanım kocasını sevgilisi Ahmet Taşkın'la beraber mi öldürdü? 06:42
Müge Anlı'da yasak aşk cinayeti şüphesi! Lale Hanım kocasını sevgilisi Ahmet Taşkın'la beraber mi öldürdü? 28.05.2021 | 14:03
Cenaze aracındaki tabut yola düştü, yürekler ağza geldi | Video 00:39
Cenaze aracındaki tabut yola düştü, yürekler ağza geldi | Video 28.05.2021 | 13:31
Şasisi kırılan TIR ulaşımı durdurdu, 11 saattir kapalı olan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu | Video 01:29
Şasisi kırılan TIR ulaşımı durdurdu, 11 saattir kapalı olan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu | Video 28.05.2021 | 12:31
Evin bahçesinden çıkarılan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı | Video 01:48
Evin bahçesinden çıkarılan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı | Video 28.05.2021 | 12:31
Müge Anlı'da canlı yayında art arda şok cinayet açıklamaları! Dehşete düşüren ses kaydı... Kız kardeşlerini nasıl öldürdüler? 05:09
Müge Anlı'da canlı yayında art arda şok cinayet açıklamaları! Dehşete düşüren ses kaydı... Kız kardeşlerini nasıl öldürdüler? 28.05.2021 | 12:20
Nesli tehlike altındaydı. Sivas’ta görüldü | Video 01:41
Nesli tehlike altındaydı. Sivas’ta görüldü | Video 28.05.2021 | 11:23
Adıyaman’da yanan tır alev topuna döndü, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:18
Adıyaman’da yanan tır alev topuna döndü, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 28.05.2021 | 11:42
Leyla davasında şok eden ses kaydı | Video 01:04
Leyla davasında şok eden ses kaydı | Video 28.05.2021 | 11:48
Hamurpet Gölleri eşsiz doğasıyla görenleri mest ediyor | Video 05:17
Hamurpet Gölleri eşsiz doğasıyla görenleri mest ediyor | Video 28.05.2021 | 11:23
Otomobilin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti. Kaza anı kamerada | Video 00:49
Otomobilin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti. Kaza anı kamerada | Video 28.05.2021 | 11:42
Kenya’da temiz su kuyusu sevinci | Video 01:07
Kenya’da temiz su kuyusu sevinci | Video 28.05.2021 | 10:50
Müge Anlı'da canlı yayında şok üstüne şok! Seri katil dehşetinde son dakika 'Öldürdüm denize attım' 18:42
Müge Anlı'da canlı yayında şok üstüne şok! Seri katil dehşetinde son dakika 'Öldürdüm denize attım' 28.05.2021 | 10:49
Pendik’te daireden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı | Video 03:28
Pendik’te daireden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı | Video 28.05.2021 | 10:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da seri katil dehşeti 'Ben öldürdüm denize attım' 08:50
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da seri katil dehşeti 'Ben öldürdüm denize attım' 28.05.2021 | 10:22
Motorkurye, ters yönde dönen otomobile çarparak, hayatını kaybetti | Video 02:45
Motorkurye, ters yönde dönen otomobile çarparak, hayatını kaybetti | Video 28.05.2021 | 10:14
Gezi Parkı'nda gasp etti, Taksim Metro Durağı'nda yakalandı | Video 01:56
Gezi Parkı'nda gasp etti, Taksim Metro Durağı'nda yakalandı | Video 28.05.2021 | 10:14
Cevizlibağ’da feci kaza. Hızla gelen motosikletli duran otomobile çarptı | Video 03:55
Cevizlibağ’da feci kaza. Hızla gelen motosikletli duran otomobile çarptı | Video 28.05.2021 | 10:04

İstanbul Gaziosmanpaşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk önce çöp konteynerine, sonrasında kaldırımdaki yayaya çarptı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil sürücüsü ilk önce çöp konteynerine, ardından kaldırımda yürüyen 25 yaşlarındaki bir gence çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı anları anlatan cadde esnafı Cenk Ercan, "Olay olduğu zaman çalışıyorduk. Ses gelince kapıya çıktık. Döndüğümüz zaman yerde yatan bir şahıs gördük. Araç da çöp konteynerine çarpmıştı. Ambulansı aradık. Şoför yaşlı biriydi" dedi.

Olay anını anını anlatan bir diğer esnaf Muhammet Kansız, "Araba refüje çıkıyor. Çöp konteynerine çarpıyor. Sonra kaldırımdaki yayaya vurdu. Ambulans geldi. Tedavi ettiler. Arkadaşı kaldırdılar" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA
O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde refüje çıkan aracın çöp konteynerine ve yayaya çarpması görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen gence 112 ekipleri müdahale ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA