Kaldırımda yürüyen komşusuna böyle saldırdı! | Video 09.03.2024 | 15:35 Tekirdağ’da N.C., daha önceden aralarında husumet olan komşusu C.G.’ye kaldırımda yürürken arkadan taşla vurarak saldırdı. Bu anlar kameraya saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Süleymanpaşa Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, birbirlerine komşu olan N.C. ve C.G. arasında "bahçenin ağaç dalı" nedeniyle tartışma yaşandı. Bu tartışma husumete dönüştü.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Bugün C.G. kaldırımda yürürken, arkasından gelen N.C. elindeki taşla vurmaya başladı. C.G. yere düşerken, N.C. yumruklarına devam etti. Çevredekiler uzun süre yaşananları film gibi izledi. C.G. ise aldığı darbeler nedeniyle kanlar içinde kaldı. C.G.'yi araya girenler kurtarırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından N.C. ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunu ağır olduğu öğrenildi. Açan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.