Video Yaşam Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video
Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video

Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video

26.05.2023 | 09:59

İzmir’in Konak ilçesinde dubaları aşıp kaldırıma çıkan ticari taksi, yayaya çarptı. Aracın altında kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saatlerinde Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki ticari taksi, cadde üzerinde seyrederken katlı otopark karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir dubaları aşıp kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda yürüyen C.G. taksinin çarpması sonucu yere düşüp aracın altında sürüklendi. Araç ile bir dükkanın tezgahı arasında sıkışan yayayı gören vatandaşlar, durumu ihbar etti. Adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı C.G., aracın atından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan C.G., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 04:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 26.05.2023 | 10:46
Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak para çeken 2 dolandırıcı yakalandı | Video 00:18
Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak para çeken 2 dolandırıcı yakalandı | Video 26.05.2023 | 10:32
Malatya’da 3 kilo 830 gr metamfetamin ele geçirildi | Video 00:30
Malatya’da 3 kilo 830 gr metamfetamin ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:20
Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak para çeken 2 dolandırıcı yakalandı | Video 00:18
Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak para çeken 2 dolandırıcı yakalandı | Video 26.05.2023 | 10:14
Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 01:30
Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:08
Sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı: 3 araç yandı,1 kişi yaralandı | Video 02:02
Sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı: 3 araç yandı,1 kişi yaralandı | Video 26.05.2023 | 10:01
Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video 00:52
Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video 26.05.2023 | 09:59
Adana’da torbacı operasyonu: 5 tutuklu | Video 00:50
Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklu | Video 26.05.2023 | 09:59
Kağıthane’de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video 02:49
Kağıthane'de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video 26.05.2023 | 09:44
Adana’da 10 milyonluk “Sazan Sarmalı” operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:55
Adana'da 10 milyonluk “Sazan Sarmalı” operasyonu: 6 tutuklama | Video 26.05.2023 | 09:52
Jandarma deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları besledi | Video 00:59
Jandarma deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları besledi | Video 26.05.2023 | 09:33
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı | Video 02:03
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı | Video 26.05.2023 | 08:49
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:28
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video 26.05.2023 | 08:49
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 01:39
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 26.05.2023 | 08:52
AK Parti’den 28 Mayıs için yeni reklam filmi: Bir oy Türkiye Yüzyılı’nı müjdeler | Video 01:44
AK Parti'den 28 Mayıs için yeni reklam filmi: Bir oy Türkiye Yüzyılı’nı müjdeler | Video 25.05.2023 | 22:58
Son Dakika: İstinye’deki AVM’de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 00:10
Son Dakika: İstinye'deki AVM'de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 25.05.2023 | 17:18
Dana firarda... Mezbahaneden kaçak dana emlakçıda böyle yakalandı | Video 00:46
Dana firarda... Mezbahaneden kaçak dana emlakçıda böyle yakalandı | Video 25.05.2023 | 15:57
İstanbul’da 11 ilçede narkotik operasyonu: 142 gözaltı | Video 01:05
İstanbul’da 11 ilçede narkotik operasyonu: 142 gözaltı | Video 25.05.2023 | 15:46
Şanlıurfa’da, 2 araçta 74 kilo 800 gram skunk ele geçti | Video 01:04
Şanlıurfa'da, 2 araçta 74 kilo 800 gram skunk ele geçti | Video 25.05.2023 | 13:00
Yangında 2’nci kattan atlayan anne ve kızı yaralandı | Video 00:41
Yangında 2'nci kattan atlayan anne ve kızı yaralandı | Video 25.05.2023 | 13:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA