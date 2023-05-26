Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video
İzmir’in Konak ilçesinde dubaları aşıp kaldırıma çıkan ticari taksi, yayaya çarptı. Aracın altında kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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