Video Yaşam Kaldırımdaki yaşlı adamı ezen 17 yaşındaki sürücüye ev hapsi | Video
Kaldırımdaki yaşlı adamı ezen 17 yaşındaki sürücüye ev hapsi | Video

Kaldırımdaki yaşlı adamı ezen 17 yaşındaki sürücüye ev hapsi | Video

29.04.2025 | 15:12

İstanbul Beyoğlu’nda hafif ticari araçla seyir halindeki 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü kaldırımda oturan Abduklerim Yavuz’a çarpıp kaçtı. Kazada Yavuz, hayatını kaybederken kaza sonrası kaçan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, adliyeye sevk edilen sürücü Mustafa E.,’ye ev hapsi cezası verildi.

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Kaza, 31 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. (17) babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken karşıdan gelen aracı gördü. Sürücü, manevra yapmak isterken hafif ticari araç ile kaldırıma çıkarak, o esnada kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz (59)'a çarptı. Çarpma sonrası sürücü Mustafa E. olay yerinden kaçarken, Yavuz ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün plakasından aracın babasına ait olduğunu belirledi. Babası ile iletişime geçen ekipler daha sonra Mustafa E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Mustafa E.'ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi. Bu kararı doğru bulmayan aile, avukat aracılığıyla verilen karara itiraz etti.

FECİ KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan hafif ticari aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarptığı ve daha sonra olay yerinden ayrıldığı anlar yer alıyor.

"BU ÇOCUĞUN BİR AN ÖNCE TUTUKLANMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ"
Olayla ilgili açıklama yapan Abdulkerim Yavuz'un avukatı Mervan Ceviz, "31 Mart 2025 tarihinde müvekkilim ikamet ettiği sokakta otururken ehliyetsiz şahıs Mustafa E. kontrolsüz bir şekilde çarpıp ölümüne sebebiyet verdi. Müvekkilimi kontrol etmeden olay yerinden kaçtı. Daha sonra emniyet güçleri kameradan plakaya bakıp aracın sahibine ulaştı. Aracın sahibi Mustafa E.'nin babasıdır. Polisler oğlunun böyle bir olaya karıştığını ve emniyete getirilmesi gerektiğini söyledi. Babası bir süre sonra oğlunu emniyet güçlerine teslim etti. Ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği ide ödül mahiyetinde bir ceza olarak konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol şartıyla Mustafa E.'yi serbest bıraktı. Biz bunun bir hukuk garabeti olduğunu düşünüyoruz. Sayın Sulh Ceza Hakimliği Anayasa Mahkemesi kararını baz alarak vahim nitelikte olmadığı sürece suça sürüklenen çocukların tutuklanmayacağını gerekçe göstererek şahsı serbest bırakmış. Bir insan yaşamının karşısında daha vahim ne olabilir ki siz bu çocuğu tutuklamadınız. Bu durum gerek müvekkilim gerekse kamu vicdanında derin yaralar oluşturmuştur. Müvekkilim ve ailesi mağdurdur. Bu çocuğun bir an önce tutuklanması gerektiği kanaatindeyiz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Gerek biz gerekse de savcılık makamı itirazlarını yaptı ancak itirazlar reddedildi. Şuan dosyanın iddianamesi düzenlendi. Henüz mahkemesi belli olmadı" ifadelerini kullandı.

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