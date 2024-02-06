Video Yaşam Kale direğinin altında kalan öğrenci hayatını kaybetti
Kale direğinin altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

Kale direğinin altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

05.02.2024 | 22:21

Tayland'da bir öğrenci, kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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