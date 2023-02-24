Kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu! Yeni evler nasıl olacak? | Video
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan asrın felaketinden sonra devlet hemen yaraları sarmaya başladı. Depremden etkilen vatandaşlar için hazırlanan projede TOKi evleri için ilk kazma vuruldu. İşte Bakan Kurum'un daha önce duyurduğu TOKi evlerinin özellikleri.
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