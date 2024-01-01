Video Yaşam Kalkan-6 Operasyonunda 121 kişi yakalandı | Video
Kalkan-6 Operasyonunda 121 kişi yakalandı | Video

Kalkan-6 Operasyonunda 121 kişi yakalandı | Video

01.01.2024 | 09:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “Kalkan-6” operasyon ve denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen "Kalkan-6" operasyon ve denetimlerinde 121 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:
"İnsan Kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.
3 ilde polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından 59 mobil göç noktası aracında sahada yapılan denetimlerde; 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve 121 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 mobil göç noktası aracımızda 156 uzman personelimiz görev aldı. Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı.
Operasyonları ve denetimleri koordine eden Valilerimizi, denetimleri yapan Jandarmamızı, Polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki Personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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