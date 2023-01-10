Kalp Gölü buz pistine döndü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video

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Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nın 2 bin 948 rakımlı zirvesinde bulunan göllerden biri olan "Kalp Gölü" soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.
"15 SANTİMETREYE YAKIN BUZU KIRDIK AMA SU ÇIKMADI"
Göldeki buz kütlesinin çok fazla olduğunu ve gölün yüzeyinde yürüdüğünü dile getiren Medet Dayan adlı vatandaş, "Yıllardır Nemrut'a geliyorum. Nemrut'ta birkaç göl var. Göllerden biri tamamen dondu ve şu anda gölün üzerinde geziyoruz. Bu sene karda fazla olmadığından soğuk hava çok fazla. Arabamda bir kürek vardı ve 15 santimetreye yakın buzu kırdık ama su çıkmadı. Buz kitlesi çok büyük ve üzerinde geziyoruz. Buna rağmen herhangi bir kırılma ve çatlama olmadı. Bu yıl ilk kez gölün dolduğunu gördüm. Şansımıza bu yıl kar yok ama soğuk var ve bundan dolayı göl dondu. Bu yıl sanırım hiç kış görmeyeceğiz ya da geriden gelecek" şeklinde konuştu.
"GÖLÜN YÜZEYİ TAMAMEN BUZLA KAPLANDI VE MUAZZAM BİR GÖRÜNTÜ SERGİLİYOR"
Kalderayı gezen vatandaş ise, "Şu an Nemrut Krater Gölü'nün zirvesindeyiz. Burada muazzam bir görüntü var. Aslında burada bulunan göle tepeden bakıldığı zaman kalbi andıran bir göl. Bundan dolayı adı da Kalp Gölü olarak biliniyor. Soğuk havaların etkisiyle yüzeyi tamamen dondu. Özellikle yazın sıklıkla gelip ziyaret ediyordum ama bu yıl ilk defa gelip görmek nasip oldu. Gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı ve muazzam bir görüntü sergiliyor" diye konuştu.