Kalp hastası taksici, sokak ortasında böyle darp edildi | Video 26.03.2023 | 12:23 İstanbul'da kalp hastası taksici şoförü, tartıştığı gençler tarafından darp edildiği. Olay sonrası sokağa akın eden taksiciler, duruma tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taksi sürücüsü Ferzende Bozkurt, yolcusunu indirdikten sonra geri geri manevra yaparak sokaktan çıkmak istedi. O sırada motosikletli bir grup genç ile Bozkurt arasında tartışma yaşandı. Gençlerden oluşan grup, taksiye yumruk ve tekme atmaya başladı. Aracın yan aynasını kıran şahıslar, taksinin kapısını açarak Bozkurt'u ardı ardına yumruklamaya başladı. Kalp hastası olduğunu söylemesine rağmen darp edilen taksici, kapıyı kapatarak olay yerinden uzaklaşırken bir süre sonra Ferzende Bozkurt ile aynı durakta çalışan taksiciler de araçları ile sokağa geldi. Saldırıyı yapan gençleri arayan taksiciler ile mahalleli arasında bir süre gerginlik yaşanırken polis ekipleri olay yerine gelerek kalabalığı dağıttı.

Hastaneye giderek darp raporu alan Ferzende Bozkurt ise karakola giderek şahıslar ile ilgili şikayetçi oldu. Yaşanan o darp anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

"KALP HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEMESİNE RAĞMEN DARP EDİYORLAR"

Ferzende Bozkurt ile aynı durakta taksicilik yapan yeğeni Ferhat Han, "Dayım yolcu indirdikten sonra geri geri manevra yapıp dönmek üzereyken arkasındaki motosikletli gençleri görüyor. Gençlere 'Ben sizi gördüm' diyor. Bunu söyledikten sonra motosikletli gençler dayıma saldırıyor. Bununla da kalmıyor ıslık çalıyorlar ve başkaları gelip zavallı adamı dövüyor. 55 yaşlarında kalp hastası bir insan. Vuranlar ise 18 yaşlarında gençler. Ailelere de anlam veremiyorum. Hiç mi çocuk yetiştiremiyorlar? Canavar mı yetiştiriyorlar? Kalp hastası olduğu söylemesine rağmen darp ediyorlar. Daha sonra biz bir sürü taksi ile sokağa gittik. Polisler de geldi. Olay sonrası dayım hastaneye götürülerek darp raporu aldı. Karakolda da şikayette bulunduk. O gençlerin de anneleri, babaları var. Onlara yapılsa hoşlarına gider mi? Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedi.

TAKSİCİYE DARP ANI KAMERADA

Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde birden fazla kişinin önce taksiye tekme ve yumruk atarak yan aynasını kırdığı, sonra kapısını açarak taksici Ferzende Bozkurt'a ardı ardına yumruk attığı ve Bozkurt'un aracı ile olay yerinden uzaklaştığı görüldü.