Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti | Video

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Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait skorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Dün akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki K.G.'nin kara yolu vasıtasıyla il merkezine sevkinin mümkün olmadığı ve ivedilikle il merkezine sevk edilmesi gerektiği bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait skorsky helikopter havalandı. Hasta K.G. ve refakatçisi, Bahçesaray ilçesinden alınarak Van il merkezinde tedavisinin başlatılması için 112 ekiplerine teslim edildi.