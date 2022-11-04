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OTOMATİK OYNAT
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Depremde balkondan atlayan genç hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 16:38
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Kalp krizi geçiren yaşlı adamı otobüsle hastaneye yetiştirdiler | Video 04.11.2022 | 15:20
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Barışmak için geldiği arkadaşını aynı yerde ikinci kez vurdu | Video 04.11.2022 | 15:20
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Kesici aletle 15 aracın lastiğine zarar verdi! O anlar kamerada | Video 04.11.2022 | 15:48
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Şişli'deki korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 14:39
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22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 14:04
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Karaman'da hemşire kuzenini silahla vuran zanlı adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 12:23
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Adamı öldürüp kadını kaçırmışlardı, adliyeye sevk edildiler | Video 04.11.2022 | 12:50
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Pendik’te petshopta pes dedirten görüntüler kamerada | Video 04.11.2022 | 12:29
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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 04.11.2022 | 11:37
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 4 Kasım 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 04.11.2022 | 11:04
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İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2022 | 10:27
Elazığ’da belediye otobüsü içerisinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan yaşlı adam, otobüsle hastaneye yetiştirildi.