Video Kalp Yarası Kalp Yarası 7. Son Bölüm Tamamı (16 Ağustos Pazartesi) Full İzle!

Kalp Yarası 7. Son Bölüm Tamamı (16 Ağustos Pazartesi) Full İzle!

Kalp Yarası 7. Son Bölüm Tamamı (16 Ağustos Pazartesi) Full İzle!
17.08.2021 | 10:53

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KALP YARASI 7. BÖLÜM TAMAMI (16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ) ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Herkes Ferit için seferber olur!

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

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