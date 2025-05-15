Kameralara aldırış etmedi, ev sahibi uyurken hırsızlığa kalkıştı! İkinci kattan atlayarak kaçtı | Video
Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, gece balkon camını kırarak girdiği evde hırsızlık girişiminde bulundu. Odasında yabancı birini fark eden ev sahibi bağırınca ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı, ardından hırsız kapıdan çıkamayınca geldiği balkondan ikinci kattan atlayarak kaçtı.
Yaşananları anlatan Güven Buldaç, "Gece 01.30'da eve geldim. Uykuya dalma sürem, 02.30'u buldu. Sabah saat 4 sularında, bir anda gözümü açtım. Gözümü açtığımda bir baktım ki, kapalı olan odamın kapısı açık. O an kapıyı öyle görünce, şaşırdım. Şaşırmaya kalmadan baktım ki kapının arkasında uzun boylu, siyahlar içerisinde bir hırsız. Elindeki cep telefonunun ışığıyla ceplerimi karıştırıp, bir şeyler aradığını fark ettim. Gördüğüm an tepki olarak, bağırdım. Yatağımdan hızlıca kalktım. Ani kalkışımla, hırsızın da kaçması bir oldu. Aramızda ufak bir arbede yaşanması sonucu yere düştü. Ardından, yerden kalkıp dış kapıya yöneldi. Dış kapı kilitliydi açmaya çalıştı, açamadı. Açamamasının ardından bana doğru geldi, elinde metal cisim vardı. Bıçak sandım. Geri hamle yaparak gardımı aldım. Sonrasında, annemin odasına doğru gitti. Oradan gelmişti zaten. Balkonun pimapen cephesini kırarak, içeriye girmiş. Arkasından yakalamak için koştuğum esnada balkondan atlayarak, kendini 2. kattan aşağıya bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi de arkasına bakmadan, kaçıp gitti. Olayın ardından, hemen polis ekiplerine durumu bildirdim. Polis ekipleri geldi, apartmanımızın ve karşı apartmanın kameralarını inceledik. Karşımızda bulunan apartmanın kamera görüntülerinde belirlenmişlerdi. Dikkatimi çeken bir şey oldu, kameraları gördükleri halde rahat hareket edebiliyorlar. Neredeyse el sallamadıkları kalacak. Hırsız, evimizde çok rahat hareket etti. Can güvenliğimiz hiç denecek kadar azdı. Annem ve ben tehlike altındaydık" dedi.
Buldaç, hırsızın 2. kata ise su borusuna tırmanarak eve girdiğini ve cep telefonunu çaldığını ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Bağcılar'da patlama sırasında yaşananlar kamerada | Video 15.05.2025 | 14:26
04:49
Ev sahibi uyurken hırsızlığa kalkıştı, ikinci kattan atlayarak kaçtı | Video 15.05.2025 | 12:35
01:30
Ayıyı görüntülemek isterken canından oluyordu | Video 15.05.2025 | 12:34
02:13
Türkiye'de çağrı merkezi kurup Almanları dolandırdılar | Video 15.05.2025 | 12:34
04:45
Şehit ailesinden ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine tam destek | Video 15.05.2025 | 12:34
05:25
Eşi "Çocuklar seni özledi, gel" dedi, KADES ihbarıyla tutuklandı | Video 15.05.2025 | 12:34
02:01
Gemlik'te müsilaj paniği | Video 15.05.2025 | 12:34
00:38
00:55
04:49
01:42
CHP'li belediyede hayvan katliamı! Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Video 15.05.2025 | 11:17
17:12
Yasin Suresi Dinle | Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Meali Oku 15.05.2025 | 10:27
01:01
Kişisel verileri ele geçirip satan şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 15.05.2025 | 09:36
01:15
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 15.05.2025 | 09:36
02:41
Yolu kapatıp drift attılar, havaya ateş açtılar | Video 15.05.2025 | 09:32
03:29
Korku evinde çıkan yangında gerçek korkuyu yaşadılar | Video 15.05.2025 | 09:16
02:02
02:00
SON DAKİKA! Bahçeşehir'de İETT otobüsünde yangın | Video 15.05.2025 | 08:47
01:20
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 15.05.2025 | 08:29
00:36
Hastaneye kaldırılan kadından elektronik sigara uyarısı: Hepsini çöpe atın! 15.05.2025 | 07:52