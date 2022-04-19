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OTOMATİK OYNAT
00:39
Kumar oynatanlara göz açtırılmıyor. Bir haftada bin 598 yer basıldı | Video 19.04.2022 | 10:15
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12:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 19.04.2022 | 10:18
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Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı | Video 19.04.2022 | 10:12
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11 yaşındaki kızına araç kullandırmıştı yakalandı | Video 19.04.2022 | 10:10
01:10
Kozan’daki faili meçhul cinayete şafak baskını: 7 gözaltı | Video 19.04.2022 | 10:03
01:00
Adana’da 188 kilogram esrar ele geçirildi | Video 19.04.2022 | 10:00
01:00
Adana’da 188 kilogram esrar ele geçirildi | Video 19.04.2022 | 10:03
01:10
Kozan’daki faili meçhul cinayete şafak baskını: 7 gözaltı | Video 19.04.2022 | 10:00
01:25
Sultangazi'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 19.04.2022 | 09:46
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Gaziantep'te takside 10,5 kilo esrar geçirildi | Video 19.04.2022 | 09:26
04:44
Sultangazi'de Suriyeli baba 3 çocuğunu rehin aldı | Video 19.04.2022 | 09:00
01:09
E-5’te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada | Video 19.04.2022 | 08:51
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8 aylık bebeği babasına bırakıp başkasına kaçtı | Video 19.04.2022 | 08:39
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Adana'da başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı | Video 19.04.2022 | 08:22
Bursa'da bir hırsız, girdiği apartmanda önce katları gezdi, ardından girdiği evden televizyonu çalarak kayıplara karıştı.