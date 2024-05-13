Video Yaşam Kamerayı görünce gülümsedi, cezayı yiyince “Hayırlı olsun” dedi | Video
Kamerayı görünce gülümsedi, cezayı yiyince “Hayırlı olsun” dedi | Video

Kamerayı görünce gülümsedi, cezayı yiyince “Hayırlı olsun” dedi | Video

13.05.2024 | 08:44

Aksaray’da abartı egzozla trafik polisine yakalanan genç sürücü kamerayı görünce gülümsedi, ceza yiyince de polis memuruna “Hayırlı olsun” dedi.

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Olay gece yarısı Sağlık Köy yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 ABZ 961 plakalı aracın abartı egzozlu olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine araç plakasını Plaka Tanıma Sistemine (PTS) kaydeden Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, gece yarısı aracın Sağlık Köy yolundan şehre giriş yaptığı bildirimiyle telsizden anons ederek aracın şehir merkezine girdiğini ekiplere bildirdi. Bölgeye yakın olan Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi kısa sürede aracı bularak durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen T.Y.A. (25) isimli sürücü gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince kameraya gülümsedi. Araçta inceleme yapan trafik polisleri araçtaki abartı egzozu tespit ederek sürücüyü ceza işlemleri için polis otosunun başına aldı. Burada polis ekipleri ceza işlemlerine başlarken sürücüye abartı egzozdan dolayı 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Ceza makbuzlarını imzalayan genç sürücü yine gülümseyerek polis memuruna "Hayırlı olsun" deyip makbuzları teslim aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken genç sürücünün aracı trafikten men edildi.
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