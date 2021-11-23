Video Yaşam Kamerun ve Ekvador milli takımları Türkiye’de üretilen formaları giyecek
Kamerun ve Ekvador milli takımları Türkiye’de üretilen formaları giyecek

Kamerun ve Ekvador milli takımları Türkiye’de üretilen formaları giyecek

23.11.2021 | 11:09

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti sonra yaptığı açıklamalardan sonra Türk Firmalar Afrika pazarına yöneldi. Afrika’daki Kamerun ve Ekvador milli takımları Türkiye’de üretilen formaları giyecek.

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Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri sonrası atılan dostluk adımları ve anlaşmalar sonrası iş adamları da Afrika pazarına yöneldi. Türkiye'de üretim yapan bir firma ise bir çok Afrika ülkesi ile anlaşma yapıp formalarını üreteceğini açıkladı. Kamerun ve Ekvador milli takımları ile anlaşma sağlayan Türk Firması, ülkelerdeki profesyonel futbol oynayan takımlara formaları üretecek.


"Afrika pazarına girme fikrini daha hızlandırmak istedim"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamalardan sonra Afrika'da tekstil pazarına giren firmanın yetkilisi Murat Semiz, "Markaların nasıl büyüdüklerini anlatan bir kitap okuduğumda, meşhur markaların Afrika'da ortaya çıktığına tanıklık ettim. Bu olay beni etkilemişti ve kafamda Afrika pazarına girme fikri oluşmaya başladı. Bugün birkaç sözleşmemizi tamamladık ve artık Afrika pazarına girmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamada Afrika atılımını duyduktan sonra Afrika pazarına girme fikrini daha hızlandırmak istedim ve hevesim daha çok arttı. Afrika ülkelerinin bizden beklentisi kendi ülkelerinde bir üretim tesisi kurmamızı. Biz Afrika ülkeleri için 500 bin adet forma hazırlayacağız. Biz şuanda Kamerun ve Ekvador milli takımları ile anlaşmış bulunuyoruz. Onların milli takımlarının sponsorluğunu yapacağız. Yaptığımız anlaşma gereği o ülkelerdeki tüm profesyonel takımlar ürünlerini bizden alacak. Türkiye'de üretim yapıp direk Afrika'ya ihracat yapacak ilk şirket oluyoruz" diye konuştu.

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