Kamp Tayfa ekibine Bilal Erdoğan sürprizi | Video
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Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "Kamp Tayfa" ekibinin Marmaracık Gençlik Kampı’nda yaptıkları kampa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan misafir oldu. Günü çeşitli aktiviteler yaparak geçiren Kamp Tayfa ekibi, kampta geleneksel oyunların oynanabildiği alanları deneyimledi ve "Ok Savaşları" için alanda yerini aldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan ve oğlu da alanda rakip oldular. "Kamp Tayfa" ekibinden Fatih Yıldızcan, o anları böyle görüntüledi.