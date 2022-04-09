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Kampüste gündem yine başıboş köpekler!

Kampüste gündem yine başıboş köpekler!

09.04.2022 | 16:15

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Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde, son zamanlarda gündem değişmiyor. Çok sayıda başıboş köpeğin barındığı kampüs civarında, öğrencilerin ve sosyal medya hesaplarının değişmeyen gündemi başıboş köpekler oluyor.

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Kocaeli Üniversitesi İzmit İlçesinde bulunan Umuttepe Kampüsünde, son aylarda en çok gündem olan konu, bölgede her geçen gün sayıları daha da artmakta olan sokak köpekleri oluyor. Bu sorun, özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile daha sık günde oluyor. Öğrencilerin büyük bir kısmı, sokak köpeklerinin eskiden sayılarının daha az olduğu ve bu kadar sorun oluşturmadığını ifade ederken, bazıları ise bölgede onlarında yaşama hakkı olduğu ve saldırgan olmadıklarını ifade ediyor.

ÇÖZÜM İSTENİYOR

Son zamanlarda, yaralamasalar da birçok öğrenciyi havlayarak ve peşine vererek korkutan, bu tür saldırılar ile psikolojik travma yaşatan sokak köpeklerine çözüm bulunması isteniyor. Kısa bir süre önce okuldan çıkıp yurda gittiği esnada, sokak köpeklerinin üzerine havlayarak gelmesi nedeniyle büyük panik yaşayan ve o anları yanlışlıkla telefonunda kayıt altına alan bir kız öğrenci, paylaşımda bulunup çözüm istemişti.

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