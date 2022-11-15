Video Yaşam Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video
Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video

Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video

15.11.2022 | 00:22

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Meksika’da bir üniversite kampüsünde bankta uyuklayan genç kız, yanına kadar gelen ayıyı görünce donakaldı. Gözlerini eliyle kapatan genç kız, hareketsiz kalarak ayının kendisinden uzaklaşmasını bekledi.

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