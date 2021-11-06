Kamu spotunda çarpıcı mesaj: Aşıya direndi, yoğun bakımlık oldu

Türkiye'de koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için hedeflenen aşılanma oranına ulaşılamaması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları farkındalık çalışmaları yürütmeye başladı. Adıyaman Valiliği de ilginç bir kamu spotuna imza atarak vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Tamamen kent şivesi konuşan oyuncuların rol aldığı videoda esnaf Yetkin Yılmaz ile sağlık memuru Mesut Kalaycı oynadı. İkiliyi kayda alan ise resim öğretmeni Talat Doğan oldu. Senaryo gereği Yetkin Yılmaz ile Mesut Kalaycı evde çay içip aşı sohbeti yaparken, Kalaycı kısırlık ve çip tartışmaları nedeniyle ısrarla aşı olmayacağını söylüyor. Videonun sonunda, bir hafta sonra Kalaycı'nın koronavirüse yakalandığı, ağır seyreden tedavisi sırasında, "Aşınızı yaptırın. Benim halime düşmeyin. La vallahi çip taksalardı bundan daha iyiydi." diyerek izleyenlere sesleniyor. Videonun Adıyaman'da büyük ses getirdiği, aşılama çalışmalarına katkıda bulunduğu öğrenildi.