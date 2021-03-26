Kamuflajlı kumara 27 bin lira sosyal mesafe cezası | Video
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Kapalı kepenklerin açılıp içeriye müşteri alındığı ve kepenklerin tekrar kapatıldığı bir hayalet kumarhanede yasa dışı kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 16 kişiye 27 bin 760 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi üzerinde bulunan bir adreste yasa dışı kumar oynatıldığı belirlendi. Adreste kepenk sistemi olduğu, gelen müşterilere göre müşterilerin adrese alınarak kepenklerin tekrar kapatıldığı saptandı. Yapılan kontrollerde; adreste 16 kişinin bulunduğu, masaların üzerinde oyun kağıtlarının olduğu ve adreste kumar oynandığı tespit edildi. Kumar parası olduğu tespit edilen iki bin 300 lira nakit para ile oyun kağıtları muhafaza altına alındı. Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri ve yasa dışı kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" ve "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 27 bin 760 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. İş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.