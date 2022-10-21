Video Yaşam Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video
Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video

Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video

21.10.2022 | 14:54

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OTOMATİK OYNAT

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Ankara'da adeta bir kamyon tadar yükle yüklenen bir otomobil trafikte görenleri şoke etti.

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Ankara Bulvarı Çiftlik mevkiinde trafikte bir kamyona yüklenebilecek yük ile seyir halindeki bir otomobil dikkat çekti. Bir başka sürücü tarafından görüntülen otomobil 'bu kadar da olmaz" dedirtti.

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