Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video

Ankara'da adeta bir kamyon tadar yükle yüklenen bir otomobil trafikte görenleri şoke etti.

Ankara Bulvarı Çiftlik mevkiinde trafikte bir kamyona yüklenebilecek yük ile seyir halindeki bir otomobil dikkat çekti. Bir başka sürücü tarafından görüntülen otomobil 'bu kadar da olmaz" dedirtti.