Video Yaşam Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı | Video
Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı | Video

Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı | Video

20.01.2024 | 16:37

Denizli’de durumunda şüphelenilerek durdurulan kamyon içerisinde 1 milyon 842 bin 500 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüphelendikleri bir kamyonda inceleme yaptı. Kasasında bulunan kolilerde yapılan aramalarda ortaya çıkanlar ise görenleri hayrete düşürdü. Kolilerin içerisinde içi tütün ile doldurulmuş 1 milyon 842 bin 500 adet makaron ele geçirildi. Kamyonda bulunan 1 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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