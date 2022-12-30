Kamyon kasasındaki mobilyaların arasından 64 kilo uyuşturucu çıktı | Video

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Gaziantep’te 2 yıl önce kaybolan şahsın gömülü cesedi bulundu | Video 30.12.2022 | 13:37
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Konya’da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen ve takibe alınan kamyonun kasasında bulunan mobilyalar arasında 64 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.