Video Yaşam Kamyon kasasındaki tuğlalara yola saçıldı, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü | Video

Kamyon kasasındaki tuğlalara yola saçıldı, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü | Video

Kamyon kasasındaki tuğlalara yola saçıldı, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü | Video
19.08.2021 | 13:33

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan tuğlalar yere döküldü. O sırada kamyonun yanında bulunan küçük çocuk, tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

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Çanakkale'nin Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi Gün Caddesi üzerinde korkutan bir olay yaşandı. Bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan 1 palet yuğla yola devrildi. O esnada kamyonun yanında bulunan küçük bir çocuk tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, küçük çocuğun korkarak olay yerinden uzaklaşma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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