Kamyon kasasındaki tuğlalara yola saçıldı, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
Sel felaketi bölgesinde 300’e yakın vatandaşı kurtaran kahraman tim | Video 19.08.2021 | 13:33
00:13
01:37
Palet taşıyan tırın tehlike saçtığı anlar kamerada | Video 19.08.2021 | 13:33
01:00
02:28
Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı | Video 19.08.2021 | 12:54
03:38
01:51
Kartal'da balık restoranında korkutan yangın | Video 19.08.2021 | 12:54
00:14
Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada | Video 19.08.2021 | 12:54
01:53
İstanbul Bağcılar'da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada! 19.08.2021 | 12:08
01:36
01:37
İstanbul'da torbacılara zehir baskını kamerada... 19 gözaltı! 19.08.2021 | 12:17
03:29
İstanbul Gaziosmanpaşa'da markette çanta çalan kadın kamerada 19.08.2021 | 11:47
03:29
Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video 19.08.2021 | 11:36
05:35
Meriç Köprüsü'nde nehre atlayan köpeği için o da daldı | Video 19.08.2021 | 11:07
02:47
01:09
Taksim'de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
00:48
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 19.08.2021 | 10:53
00:48
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
00:56
İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.08.2021 | 10:42
04:36
İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 19.08.2021 | 10:34
Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan tuğlalar yere döküldü. O sırada kamyonun yanında bulunan küçük çocuk, tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Çanakkale'nin Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi Gün Caddesi üzerinde korkutan bir olay yaşandı. Bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan 1 palet yuğla yola devrildi. O esnada kamyonun yanında bulunan küçük bir çocuk tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, küçük çocuğun korkarak olay yerinden uzaklaşma anları saniye saniye kameralara yansıdı.