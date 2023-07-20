Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı: 1 yaralı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon, kör noktasında kalan otomobile çarptı. Sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi, sürücü yaralandı.
Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince güvenli geçişlerin sağlandığı yol, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
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