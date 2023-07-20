Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı: 1 yaralı | Video 20.07.2023 | 13:47 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon, kör noktasında kalan otomobile çarptı. Sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi, sürücü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 kara yolu Kocaeli Valiliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan G.S. hakimiyetindeki kamyon, sol şeride geçtiği esnada kör noktada kalan Sevilay. Ş. idaresindeki otomobile çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil, bariyere de çarparak ters istikamette durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Sevilay Ş. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince güvenli geçişlerin sağlandığı yol, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.