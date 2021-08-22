Kamyon otomobilin üzerine devrildi, 30 saniye ile ölümden döndü | Video

Beykoz'da rampa aşağıya inen asfalt yüklü kamyonunun freninin tutmaması sonucu çarptığı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin sürücüsü Müslüm Bartın "Simit almak için arabamı park ettim. Döndüğümde arabam kamyonun altındaydı. 30 saniye belki 1 dakika ile kurtuldum" dedi.

Kaza saat 11.45 sıralarında Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şamil Yunus'un kullandığı asfalt yüklü kamyonunu freni tutmaması nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla yara almadan kamyondan çıkarıldı. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya döndü.

"SİMİT ALMAYA GİTMİŞTİM, DÖNDÜĞÜMDE ARABAM KAMYONUN ALTINDAYDI"

Kamyonun altında kalan otomobilin sürücü Müslüm Bartın gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Fırına gittiğini söyleyen Bartın Simit almak için arabamı park ettim. Döndüğümde arabam kamyonun altındaydı. 30 saniye belki 1 dakika ile kurtuldum diye konuştu. Başka bir vatandaş 30 saniye ile simit kardeşimin hayatını kurtarmış. İyi ki de gitmiş simit almaya Çok şükür şu an yanımızda dedi. Kamyon sürücüsü Şamil Yunus, Yukarıdan aşağıya doğru iniyordum, fren tutmadı. Park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı.Çok şükür arabada kimse yoktu diye konuştu. Kaza drone ile havadan görüntülendi.