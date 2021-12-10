Kamyon ve otobüslere olan tutkusunu maketlere yansıttı | Video

Çocukluktan başlayan kamyon ve otobüslere olan tutkusunu yaptığı maketlere taşıyan Erdal Pulluk, bugüne kadar sipariş üzerine 50’nin üzerinde kamyon, tır ve otobüs maketi yaptı.

66 yaşındaki Erdal Pulluk, emekli olduktan sonra maket çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi. Bir müddet otobüs ve kamyon şoförlüğü de yaptığını ve araçlara olan tutkusu sebebiyle çocuklarına telden arabalar, sonra torunlarına maket arabalar yaptığını anlatan Pulluk, bunun kendisini mutlu ettiğini ve çevresinin de desteği ile ülkenin değişik yerlerinden gelen taleplere cevap vermeye çalıştığını bildirdi. Pulluk, "Ağaçlara olan sevgimden dolayı, maketlerimi kavak, çam ve suntadan yapıyorum. Bir araçta olması gereken bütün detaylara maketlerimde yer veriyorum. Önce kendim beğeniyorum, beğenmezsem zaten istek sahibine vermiyorum. Ülkenin değişik yerlerinden maketlerime talepler var, kimi babasına hediye ediyor, kimi yazıhanesine koyuyor. Bu iş sabır gerektiriyor, bir maketin yapım süresi bir ayı buluyor. Talep gelmese yapmıyorum, sadece evimde vitrinlerimi süsleyen ve beni dinlendiren dört adet maketim var. Ömrüm olduğu sürece maket yapmaya devam edeceğim, çünkü hem ben mutlu oluyorum, hem de maketseverler" diye konuştu.