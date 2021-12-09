Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı | Video

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Başakşehir'de içinde dondurulmuş gıdaların bulunduğu kamyonet kontrolden çıkınca çayırlık alana devrildi. Emniyet kemeri taktığı için ölümden dönen sürücü, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi Üzerinde meydana geldi. Kamyonet ile dondurulmuş gıda toptancılığı yapan Turgay Arslan, cadde üzerine ilerlediği esnada kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ise savrularak caddenin kenarındaki çayırlık alana devrildi. Kazada kamyonet kasası araçtan ayrıldı. Devrilmenin etkisi ile araçta bulunan malzemeler çayırlık alana savrulurken, sürücü emniyet kemeri sayesinde hafif şekilde yaralanarak Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anını gören Erdem Usta , "Yer kaygan olduğu için araba kayıyor ve takla atıyor içeride bir kişi vardı. Durumu şu anda iyi ambulans aldı götürdü. Emniyet kemeri takılı olmasa daha kötü şeyler olabilirdi emniyet kemeri kurtardı diyebiliriz" dedi.